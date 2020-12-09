E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil
Ticaret Bakanlığı, gümrükte satışa çıkarılan araç listesini yeniledi. Çoğu 100 bin TL'nin altında olan araçlar, e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuluyor. İşte Bakanlık tarafından satışa çıkarılan araçlar ve fiyatları.
Ticaret Bakanlığı, evrak eksikliğinden yakalanan ya da sahipleri tarafından gidecekleri ülkelere götürülmemesi gibi çeşitli sebeplerle gümrükte olan araçları belirli periyotlarda satışa sunuyor. Araç piyasasının yükselmesi ile uygun fiyata otomobil almak isteyenler, ihaleye katılarak piyasa değerinin çok altından araç sahibi olabiliyor.
E-İHALE SİSTEMİNDEN ANLIK TAKİP
Bakanlık satışa çıkarılacak araç listesini yeniledi. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar, e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak takip edebiliyor.
İşte Bakanlık tarafından satışa çıkarılan araçlar ve fiyatları:
- 2000 RENAULT LAGUNA/ İhale fiyatı: 65 bin TL
- 2003 PEUGEOT 307 SW/ İhale fiyatı: 70 bin TL
- 2003 FORD FUSION/ İhale fiyatı: 70 bin TL
- 1998 VOLKSWAGEN GOLF/ İhale fiyatı: 70 bin TL
- 2005 RENAULT MEGANE/ İhale fiyatı: 80 bin TL
- 2006 VOLKSWAGEN POLO/İhale fiyatı: 80 bin TL
- 2003 FORD FOCUS C-MAX/ İhale fiyatı: 80 bin TL
- 2003 OPEL MERIVA/İhale fiyatı: 90 bin TL
- 2005 RENAULT SCENIC/ İhale fiyatı: 90 bin TL
- 2004 MERCEDES C220 CDI/İhale fiyatı: 150 bin TL
- 2003 CHRYSLER 300M/ İhale fiyatı: 80 bin TL
- 2008 MAZDA 5/ İhale fiyatı: 108 bin TL
- 1998 VOLKSWAGEN GOLF/ İhale fiyatı: 108 bin TL