E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil

Ticaret Bakanlığı, gümrükte satışa çıkarılan araç listesini yeniledi. Çoğu 100 bin TL'nin altında olan araçlar, e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuluyor. İşte Bakanlık tarafından satışa çıkarılan araçlar ve fiyatları.

Ticaret Bakanlığı, evrak eksikliğinden yakalanan ya da sahipleri tarafından gidecekleri ülkelere götürülmemesi gibi çeşitli sebeplerle gümrükte olan araçları belirli periyotlarda satışa sunuyor. Araç piyasasının yükselmesi ile uygun fiyata otomobil almak isteyenler, ihaleye katılarak piyasa değerinin çok altından araç sahibi olabiliyor.

E-İHALE SİSTEMİNDEN ANLIK TAKİP

Bakanlık satışa çıkarılacak araç listesini yeniledi. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar, e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak takip edebiliyor.

İşte Bakanlık tarafından satışa çıkarılan araçlar ve fiyatları: