e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı

ANKARA Derneklere üye olabilme hizmeti internet ortamına taşındı. Artık e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi. e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" denildi.

e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.