e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı - Haberler
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e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel

e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldıDevlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı

ANKARA Derneklere üye olabilme hizmeti internet ortamına taşındı. Artık e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi. e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" denildi.

e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.

e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı

e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı

e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

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