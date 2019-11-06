Dybala Juventus’a Beraberliği Getiriyor

Şampiyonlar Ligi’nde Juventus, Lokomotiv Moskova’yı ağırlarken, konuk ekip ilk yarıyı Miranchuk ile bulduğu golle 1-0 önde kapadı. Juventus ikinci yarıda beraberlik için yüklenirken, 77. dakikada güzel bir takım organizasyonuyla rakip yari sahasına yerleşti. Cuadrado’nun pasıyla ceza sahasının önünde buluşan Dybala harika bir şutla Juventus’a beraberliği getirip Allianz Arena’yı ayağa kaldırdı.

06.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:13

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Lokomotiv Moskova'yı ağırlarken, konuk ekip ilk yarıyı Miranchuk ile bulduğu golle 1-0 önde kapadı. Juventus ikinci yarıda beraberlik için yüklenirken, 77. dakikada güzel bir takım organizasyonuyla rakip yari sahasına yerleşti. Cuadrado'nun pasıyla ceza sahasının önünde buluşan Dybala harika bir şutla Juventus'a beraberliği getirip Allianz Arena'yı ayağa kaldırdı.

Kaynak: Dugout

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