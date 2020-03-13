"Dybala corona virüse yakalandı" iddiası asılsız çıktı! Spor Arena Dış Haber | Corona virüsü salgını, spor dünyasında ilerlemeye devam ediyor.

Spor Arena Dış Haber | Corona virüsü salgını, spor dünyasında ilerlemeye devam ediyor. Juventus'ta Daniele Rugani'nin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.



Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi. Venezuela merkezli El Nacional'in haberinde Dybala'nın koronavirüse yakalandığı ifade edildi.



Bu haberin sosyal medyada yayılmasının ardından Juventus'a yakın ESPN ve Goal muhabirleri, bu haberin gerçeği yansıtmadığını, Paulo Dybala'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Rugani'nin durumunda resmi açıklamayı hemen yapan Juventus'tan da Dybala ile ilgili açıklama gelmemesi, haberin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.



