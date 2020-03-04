Düzceli Sporcu Avrupa Şampiyonu oldu

04.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:54

DÜZCE (İHA) – Aslıhara Karate Avrupa şampiyonasında milli takım adına yarışan Düzceli sporcu Aslı Delibal, Avrupa şampiyonu oldu.



Antalya'da yapılan Ashıhara Avrupa Şampiyonasına 11 ülkeden 700 sporcunun katıldığı Türkiye adına yarışan milli sporcu Düzceli Aslı Delibal Avrupa Şampiyonu oldu. Turnuva sonrasında Delibal, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Yazıcı, ziyarete EMF Avrupa Kupası ve Muay Thai Türkiye Şampiyonu olarak Dubai'de düzenlenecek olan Dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanan Düzceli sporcu Hasan Çetin ile beraber gelen Aslı Delibal'ı tebrik etti. Yazıcı, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Onlara her türlü desteğimizi vereceğiz. Bu büyük başarılarından ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA