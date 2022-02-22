Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı sürüyor

DÜZCE (AA) - Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk ayında 2 bin 415 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ocak ayına ilişkin tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Buna göre, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

Geçen yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü belirtilen açıklamada, geçen yıl 19 bin 500 ton fındık ihracatı gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Ocak ayında AB ülkelerine 2 bin 415 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi. Şu anda bahçelerde önümüzdeki sezon için hazırlıklar başlamış durumda." bilgisini paylaştı.