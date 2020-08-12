Duvar'da Rövaşata... 'Artık Guardiola Klopp'tan öğreniyor' Hamid Omeri ve Ali Fikri Işık, Duvar'da Rövaşata'nın yeni bölümünde Avrupa kupalarında oynanan maçları değerlendirdi.

DUVAR - Hamid Omeri ve Ali Fikri Işık, Duvar'da Rövaşata'nın yeni bölümünde Avrupa kupalarında oynanan maçları değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Zidane-Guardiola mücadelesini yorumlayan Işık, yeni futbolun stratejilerinin artık Guardiola'dan değil Klopp'tan öğrenildiğini ifade etti. Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesini de irdeleyen ikili, programın ikinci bölümünü Kürtçe olarak yaptı ve Dalkurd takımının oyununu konuştu.

Kaynak: DailyMotion.com