Bitmeyen düşüş! A Milli Takım dünya sıralamasında yine geriledi - Haberler
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Bitmeyen düşüş! A Milli Takım dünya sıralamasında yine geriledi

Haberler.com - Spor
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FIFA sıralamasında aralık ayında 5 basamak gerileyerek 37. sıraya düşen A Milli Takım, şubat ayında iki sıra daha geriledi. Ay-Yıldızlı takım dünya sıralamasında 39. sırada yer aldı.

FIFA'nın resmi internet sitesinde milli takımlar sıralaması açıklandı. Aralık ayında 5 puan gerileyerek 37. sıraya düşen Ay-Yıldızlılar'da yine düşüş görüldü.

Düşüşün önü kesilemiyor! A Milli Takım dünya sıralamasında yine geriledi

2 SIRA GERİLEDİK

A Milli Takımımız, 2 basamak daha gerileyerek 39. sırada yer aldı. Bir sonraki dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak. 24 Mart'ta oynanacak Portekiz maçı hem sıralama hem Dünya Kupası'na bileti için hayli kritik.

İlk 10 sıra ve puanlar:

  1. Belçika1828,45
  2. Brezilya1823,42
  3. Fransa1786,15
  4. Arjantin1766,99
  5. İngiltere1755,52
  6. İtalya1740,77
  7. İspanya1704,75
  8. Portekiz1660,25
  9. Danimarka 1654,54
  10. Hollanda1653,73

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A Milli Futbol Takımı, Burak Yılmaz, Spor, Haberler

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