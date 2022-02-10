Bitmeyen düşüş! A Milli Takım dünya sıralamasında yine geriledi

FIFA'nın resmi internet sitesinde milli takımlar sıralaması açıklandı. Aralık ayında 5 puan gerileyerek 37. sıraya düşen Ay-Yıldızlılar'da yine düşüş görüldü.

2 SIRA GERİLEDİK

A Milli Takımımız, 2 basamak daha gerileyerek 39. sırada yer aldı. Bir sonraki dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak. 24 Mart'ta oynanacak Portekiz maçı hem sıralama hem Dünya Kupası'na bileti için hayli kritik.

İlk 10 sıra ve puanlar:

Belçika1828,45 Brezilya1823,42 Fransa1786,15 Arjantin1766,99 İngiltere1755,52 İtalya1740,77 İspanya1704,75 Portekiz1660,25 Danimarka 1654,54 Hollanda1653,73

Haberler.com - Spor