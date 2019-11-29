Düşük büyüme, düşük faiz ve korumacı bir dönem yaşanacak
Dünyanın önemli bankaları ve ünlü ekonomist Nouriel Roubini'nin şirketinin baş ekonomistliğini yapan, Türkiye'ye döndükten sonra da teknoloji girişimlerine yatırım yapan girişimci Mert Yıldız DÜNYA'nın sorularını yanıtladı.
29.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:26
Dünyanın önemli bankaları ve ünlü ekonomist Nouriel Roubini'nin şirketinin baş ekonomistliğini yapan, Türkiye'ye döndükten sonra da teknoloji girişimlerine yatırım yapan girişimci Mert Yıldız DÜNYA'nın sorularını yanıtladı. Mehmet Kaya'nın ropörtajı...
Kaynak: Dunya.com