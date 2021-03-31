Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi
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Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi

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Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Dusco Tosic, eşi ünlü şarkıcı Jelena Karleusa'yı aldatmasıyla yeniden gündeme geldi. Sırp savunmacının eşinin en yakın arkadaşıyla 1 senedir beraber olduğu iddia edildi. Jelena ise bu iddialara inanmadığını ve eşine güvendiğini söyledi.

Gençlerbirliği'nden Beşiktaş'a geldikten sonra büyük ün kazanan Dusko Tosic ara transfer döneminde İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Tosic, daha önce siyah beyazlı ekipten Çin'e gitmişti.

JELENA DA ALDATMIŞTI

36 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Tosic magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Daha önce ünlü şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın bir futbolcu ile görüntülü konuşma yaparken görüntüleri ortaya çıkmış ve ihanet bomba etkisi yaratmıştı.

Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi

1 YILDIR İHANET EDİYOR İDDİASI

Süper Lig'e geri dönüş yapan Sırp futbolcu hakkında yine bomba bir ihanet haberi gündeme geldi. Fanatik'in derlediği habere göre, Tosic'in geçtiğimiz yıl ikiz kızlarının annesi Jelena'yı sırp fenomen Ana Korac ile aldatmasından sonra şimdi de mayo tasarımcısı Ana Jovanovic ile bir yıldır aldattığı idda ediliyor.

Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi

ANA İLE JELENA SIKI DOST

1 yıldır Tosic'le gizli saklı aşk yaşayan Ana ile Jelena da bugüne kadar çok sıkı dosttu. Hatta Jelena, arkadaşının mayolarını giyip pozlar verip ona destek oluyordu. Ancak bu iddialar sonrası ikilinin dostluğunun bittiği de öğrenildi.

Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi

JELENA EŞİNE GÜVENİYOR

Jelena, birçok kadının Tosic'e sürekli mesaj attığını ancak ünlü futbolcunun bu mesajlara cevap vermediğini söyleyerek de ihanet iddialarına inanmadığını ve eşine güvendiğini söylemişti.

Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi
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