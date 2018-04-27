Dursunbey'deki Altın Madeninde Yüzlerce Kişi İstihdam Edilecek

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin Delice bölgesinde Eti Gümüş A.Ş. tarafından satın alınan ve yapılan ilk sondajda değerleri yüksek çıkan madende önümüzdeki süreçte 400 ile 1000 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Dursunbey'e bağlı Delice bölgesinde Eti Gümüş A.Ş. tarafından işletilecek olan madenden altın çıkarılacak. Sondaj çalışmalarının devam ettiği madende ilk sondaj sonuçlarına göre değerler yüksek seviyelerde çıktı. Jeoloji Mühendisi Yusuf Tonbaktepe, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı ziyaret ederek, kurulum ve değerlendirme aşamasında olan maden ile ilgili bilgi verdi. Burada 14 farklı sondaj çalışmasının sürdürüldüğünü ifade eden Tombaktepe, 1. sondaj sonuçlarının geldiğini ve değerlerin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Değer araştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Tombaktepe, sondaj çalışmalarının ardından kurulum aşamasına geçileceğini belirtti. İlçe merkezinde de bir ofis oluşturacaklarını ifade eden Tombaktepe, iki ya da üç yıl içerisinde Delice bölgesinde bulunan madende 400 ile 1000 kişi arasında bir istihdamın da oluşacağını ifade etti.

Başkan Bahçavan, Dursunbey Belediyesi olarak istihdam yönünden ilçeye katkı sağlayacak olan her firmaya destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Sürecin bir an önce tamamlanması temennisini ileten Başkan Bahçavan, madenlerin Dursunbey için gelecek vaat ettiğini hatırlattı. - BALIKESİR