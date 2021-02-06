Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları başladı

06.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:42

Adana'da, Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları başladı.

Adana'da, Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları başladı.

Seyhan Baraj Gölü'nde, Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona 15 kulüpten 106 sporcu katılıyor.

İki gün sürecek yarışmalar sonucunda, Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım aday kadrosu belirlenecek ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) sporcu seçilecek.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gün sürecek organizasyonda, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne seçme, test yarışları ve milli takım aday yarışları yapılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle sporcuların yaklaşık 3 aydır antrenman yaptığını anımsatan Kabakçı, "İnşallah burada sporcularımızın son performans durumlarını görmüş olacağız. Hedefimiz 2021 Tokyo Olimpiyatları'na kadın ve erkek sporcularla katılabilmek. Aynı zamanda bugün burada yapacağımız yarışlarla da 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışacak sporcuların aday kadrolarında yer alacak genç sporcuları belirlemek." diye konuştu.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise sponsor oldukları organizasyonu çok önemsediklerini söyledi.

Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları başladı
Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları başladı
Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları başladı
Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Deniz Akkaya Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Deniz Türüç Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Mersin Kocaeli Antalya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 14:42:30. #1.15#
title