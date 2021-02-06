Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları başladı

Türkiye'de bir banka daha kuruldu

Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir

Kızına şiddet uygulayan kadınla ilgili Bakanlık açıklama yaptı: Avukatlarımız takip ediyor

Adana'da, Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları başladı.

Seyhan Baraj Gölü'nde, Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona 15 kulüpten 106 sporcu katılıyor.

İki gün sürecek yarışmalar sonucunda, Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım aday kadrosu belirlenecek ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) sporcu seçilecek.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gün sürecek organizasyonda, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne seçme, test yarışları ve milli takım aday yarışları yapılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle sporcuların yaklaşık 3 aydır antrenman yaptığını anımsatan Kabakçı, "İnşallah burada sporcularımızın son performans durumlarını görmüş olacağız. Hedefimiz 2021 Tokyo Olimpiyatları'na kadın ve erkek sporcularla katılabilmek. Aynı zamanda bugün burada yapacağımız yarışlarla da 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışacak sporcuların aday kadrolarında yer alacak genç sporcuları belirlemek." diye konuştu.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise sponsor oldukları organizasyonu çok önemsediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt