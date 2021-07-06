Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
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Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Haberler.com'un YouTube özel içeriğinde, ileride yaşanacak su kıtlığı konusu ele alındı. Deniz ve okyanus suyunu içme suyuna çevirmenin maliyeti ve zorluğu anlatılan videoda, fakir ülkeleri olası su krizinde zor günlerin beklediği vurgulandı.

Su kaynakları her yıl giderek azalıyor. Bu da gelecekte su savaşları çıkacağına ilişkin komplo teorilerini beraberinde getiriyor.

Peki dünyamızın büyük bir kısmı denizler ve okyanuslar ile kaplıyken neden çok az miktarını içme suyu olarak kullanabiliyoruz? Komplo teorisi de olsa kulağa ürkütücü gelen su savaşlarının önüne, tuzlu suları temiz suya çevirerek geçebilir miyiz?

Haberler.com YouTube özel içeriğinde bu sorular değerlendirildi.

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Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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