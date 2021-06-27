Dünyanın turşusunu kurduk
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Dünyanın turşusunu kurduk

Dünyanın turşusunu kurduk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin turşu ihracatı 2020 yılında yüzde 23'lük artışla 277 milyon dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Türkiye'nin turşu ihracatı 2020 yılında yüzde 23'lük artışla 277 milyon dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Türk turşu sektörü ihracat artış hızını, 2021 yılı ocak-mayıs döneminde de yüzde 24'lük artışla 88 milyon dolardan 109 milyon dolara taşıdı. Vücutta bağışıklık sistemini güçlendirdiği için pandemi döneminde yıldızı daha da parlayan turşuda 2021 yılı sonunda 350 milyon dolar ihracat hedefleniyor. Ege Bölgesi, Türkiye'nin turşu ihracatından yüzde 81'lik dilimle aslan payını alıyor.

Türk turşularına 2021 yılında 106 ülkeden yoğun talep geldiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğinin turşu sektörüne büyük olanaklar sunduğunu, Türk ihracatçılarının dünyanın en gelişmiş turşu üretim tesislerine sahip olduğunu, pandeminin de turşuya talebi artırdığını ve sektörde yoğun bir üretim ve ihracat dönemi yaşandığını dile getirdi. Türkiye'nin pandemiye rağmen 2020 yılında 55 milyon ton taze meyve sebze üretimine imza attığına işaret eden Başkan Uçak, "Ege Bölgesi, ürün desenindeki çeşitlilik ve zenginlik sayesinde Türkiye'nin turşu üretim ve ihracatında açık ara lider konumda. 2020 yılında Türkiye'nin gerçekleştirdiği 277 milyon dolarlık turşu ihracatının yüzde 79'unu Ege Bölgesinden gerçekleştirdik. 2021 yılında da Türkiye'nin 109 milyon dolarlık ihracatına 88,5 milyon dolarlık katkı sağladık. Turşu ihracatında Ege Bölgesinin payı yüzde 81'e ulaştı. 2021 yılı için Ege Bölgesinden 300 milyon dolar turşu ihraç etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

1,7 milyar dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı

Sezonunda ihtiyaç fazlası üretim nedeniyle katma değere dönüştürülme imkanı olmayan taze meyve ve sebzelerin turşu, konserve, salça, dondurma, közleme gibi metotlarla Türk meyve sebze mamulleri sanayicileri tarafından katma değere dönüştürüldüğünün altını çizen Uçak, meyve sebze mamulleri sektörünün işlediği ürünlerle iç piyasanın ihtiyacını karşıladığı gibi 2020 yılında yaptığı ihracatla 1,7 milyar dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdığını sözlerine ekledi.

Turşu ihracatında biber turşusu lider

Türkiye'nin turşu ihracatında ilk sıranın sahibi 51,5 milyon dolarlık tutarla biber turşuları olurken, ikinci sırada 45 milyon dolarlık döviz getirisiyle kornişon turşusu yer aldı. Diğer sebzelerden yapılan turşuların ihracatı da 12 milyon doları aştı. Türk turşu sektörü kornişon, biber, lahana, karnabahar, domates, badem, mantar, pancar, soğan, sarımsak, tropikal meyveler başta olmak üzere 30'un üzerinde sebze ve meyvenin turşusunu gerçekleştiriyor.

Türk turşusunu en çok Almanya talep etti

2021 yılının ocak-mayıs döneminde, 3 milyonu aşkın Türk'ün yaşadığı Almanya, Türkiye'nin turşu ihracatında 29,5 milyon dolarlık taleple ilk sıranın sahibi olurken, Hollanda'ya 15,6 milyon dolarlık turşu ihraç ettik. Amerika Birleşik Devletleri'ne ise 12,4 milyon dolarlık turşu gönderdik. - İZMİR

Dünyanın turşusunu kurduk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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