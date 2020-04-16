Dünyanın tüm şaheserleri salonunuzda Farklı bir günlük rutin: Sabah Londra'da Osman Hamdi Bey'in Kur'an Okuyan Kız'ını görün, öğle Bilboa'da Louise Bourgeois'nın dev bronz örümcek heykelinin önünde poz verin, akşam Paris'te Uyuyan Hermafrodit ile buluşun. Dünyanın en iyi sanal müzeleri ve bilmediğiniz özelliklerini beraber.

Farklı bir günlük rutin: Sabah Londra'da Osman Hamdi Bey'in Kur'an Okuyan Kız'ını görün, öğle Bilboa'da Louise Bourgeois'nın dev bronz örümcek heykelinin önünde poz verin, akşam Paris'te Uyuyan Hermafrodit ile buluşun. Dünyanın en iyi sanal müzeleri ve bilmediğiniz özelliklerini beraber keşfedelim… Kaynak: Dunya.com