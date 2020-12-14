Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı
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Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı

14.12.2020 23:58 | Son Güncelleme: 15.12.2020 00:15
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı

Dünyaca ünlü futbol yayın organı France Football, dünya genelinden 140 gazetecinin oylarıyla tüm zamanların en iyi üç ilk 11'ini seçti. Fransız yıldız Zinedine Zidane'ın ilk kadroda yer almaması dikkat çekti.

Dünyaca ünlü futbol yayın organı France Football, gelmiş geçmiş en iyi 11'leri belirledi.

140 gazetecinin oyları sonrası belirlenen 3 ilk 11'in ilkinde Brezilya efsanesi Pele ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Diego Armando Maradona yer alırken Fransız yıldız Zinedine Zidane yer almadı.

Kariyerinde Fransa ile Dünya Kupası'nı ve Avrupa Şampiyonası'nı, Real Madrid'le de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Zidane kendisine ikinci 11'de yer bulabildi.

BİRİNCİ İLK 11

Lev Yachine, Cafu, Paolo Maldini, Beckenbauer, Maradona, Pele, Matthaus, Xavi, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler yıldız ismi aradı

İKİNCİ İLK 11

Buffon, Carlos Alberto, Roberto Carlos, Baresi, Zidane, Di Stefano, Rijkaard, Pirlo, Garrincha, Ronaldinho, Cruyff.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler yıldız ismi aradı

ÜÇÜNCÜ İLK 11

Neuer, Lahm, Breitner, Sergio Ramos, Platini, Iniesta, Neeskens, Didi, George Best, Henry, Marco van Basten.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler yıldız ismi aradı
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