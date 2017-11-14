Dünyanın En Zengin Yüzde 1.0'i Varlıkların Yarısına Sahip

Credit Suisse Yatırım Bankası raporunda, dünyanın en zengin yüzde 1.0'lik diliminin, yeryüzündeki toplam varlıkların yüzde 50'sine sahip olduğunu ortaya koydu.



Raporda, dünyanın en zengin yüzde 1.0'inin, sahip olduğu yüzde 42'lik mal varlığını 2008'deki mali krizden sonra bu yıl yüzde 50'ye çıkardığının altı çizildi ve dünya genelindeki aşırı zenginler ile kalan nüfusun arasındaki ekonomik uçurumun giderek büyüdüğüne dikkat çekildi.



Salı günü yayınlanan raporda, "Yüzde 1.0'lik dilimin hisseleri, mali krizden beri yükselerek 2013 yılında 2000 yılındaki değerlerini geçti ve o zamandan beri her yıl artış gösteriyor. Kriz sonrası dönemde dünya genelindeki varlık eşitsizliği günden güne artıyor" denildi.



Aşırı zenginlerin varlıklarındaki artış, son yılda yeni 2.3 milyon milyonerin oluşmasına ve böylece toplam sayının 36 milyona ulaşmasına yol açtı.



Credit Suisse'de konuyla ilgili, "2008 yılında sayısı düşen milyonerler mali krizden sonra hızla toparlandı ve şu an 2000 yılındaki rakamın neredeyse üç katına ulaştı" denildi.



Şu anki milyonerler, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 0.5'ini oluştursalar da, 28 bin dolar trilyon olan dünya ekonomisinin yüzde 46'sını yürütüyor.



Raporda, düşük gelirli insanların genellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını ve Hindistan ve Afrika'daki yetişkinlerin yüzde 90'ının 10 bin dolardan az varlığa sahip olduğu söylenirken, "Afrika'daki düşük gelirli birkaç ülkede, bu varlık grubundaki insanların sayısı neredeyse yüzde 100" denildi. (Fotoğraflı) - İstanbul