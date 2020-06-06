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Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor

ABD'de siyahilerin başlattığı protestoları desteklediği için bir müşterisi tarafından eleştirilen Amazon'un CEO'su ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, protestoları desteklemeye devam edeceğini söyledi.

06.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:26

Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm dünyada "Siyahilerin hayatları önemli" hareketine destek çığ gibi büyüdü. Dünyanın en büyük perakende şirketi Amazon da bu sloganı kullanarak desteğini gösterdi.

BEZOS: PROTESTOLARI DESTEKLİYORUM

CNBC'de yer alan bir habere göre, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Instagram hesabından kendisine gelen bir maili paylaştı. Adı gizlenen mail sahibi, Bezos'a, "Siyahilerin hayatları önemli, rahatsız edici ve saldırgan bir slogan. Tüm hayatlar değerlidir" şeklinde serzenişte bulundu.

Bezos, kendisine gelen bu maile yanıt olarak şunları yazdı: "Sizinle aynı fikirde değilim. Siyahilerin hayatları önemli, diğer hayatların önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Bu slogan ırkçılığa ve siyah insanların hayatlarının adalet ve kolluk kuvvetlerimiz karşısında içinde bulunduğu orantısız riske karşı yükselen bir ses. Siyah ebeveynlerin aksine hiçbir zaman oğlumun göz altındayken boğularak öldürüleceği endişesi taşımıyorum. Polisin ölümcül davranışları karşısında başlayan protesto hareketlerini desteklediğimi ve duruşumun değişmeyeceğini bilmenizi istiyorum."

AMAZON 10 MİLYON DOLAR BAĞIŞLAYACAK

Amazon, siyah insanların karşılaştığı ırkçı ve şiddet dolu olaylara tepki gösteren şirketlerden sadece biri oldu. Amazon, Twitter hesabından siyahlara karşı olan eşitsiz ve acımasız tutumun son bulması gerektiği mesajını paylaştı. Ayrıca bu konuda mücadele eden sosyal kurumlara 10 milyon dolar bağışlanacağı açıklandı.

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor

Ekonomi Manşet

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