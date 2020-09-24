Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu
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Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu

24.09.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:52

Leicester City'nin altyapısından yetişen ve 28 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu olan 22 yaşındaki Faiq Bolkiah, Portekiz'in Maritimo takımına transfer oldu.

28 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu olan Faiq Bolkiah, Leicester City altyapısından Portekiz Ligi ekibi Maritimo'ya transfer oldu. Futbolcunun zenginliğinin ise babadan geliyor.

Brunei Kralı Jefri Bolkiah'un oğlu ve Brunei prensi Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq Bolkiah kariyerinde hiçbir profesyonel maçta oynamadan yeni bir takıma imza atarak dikkat çekti.

Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu

"AİLEM FUTBOLCU OLMAM İÇİN ÇOK YARDIM ETTİ"

Kanat pozisyonlarında görev alabilen 22 yaşındaki Faiq, transferin ardından "Futbol kariyerime devam edebilmek için en iyi yer burası" sözlerini kullandı.

Faiq Bolkiah, "Küçüklüğümden beri futbol oynuyorum. Ayağımda top tutmaktan büyük zevk alıyorum. Ailem de bana çok yardmıcı oluyor. Futbolcu olmam için bana çok yardım ettiler" sözlerini kullanıyor.

Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu

Los Angeles'ta doğan Faiq Bolkiah, Southampton alt yapısında futbola başlamış ardından da İngiliz futbol kulübü devi Chelsea alt yapısında forma giymişti.

Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SAHİN: Bunu oynatmayan hocanin antrönörlük meslegi biter birdaha hocalik yapamaz
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BEHCET: Ulan Gel fenev e gurtar bu ezigi baya zenginmis Ali kocaryan daha zengin imis
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500
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