Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti

10.12.2020 21:00 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:10
Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti

Brezilya'nın en zengin adamı Lübnan asıllı finansçı Joseph Safra, hayatını kaybetti. Brezilya'da uzun yıllar bankacılık yapan Safra, 82 yaşındaydı. Joseph Safra, 23,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin bankacısı ünvanını taşırken Forbes listesinde de 39'uncu sırada yer alıyor.

Brezilya'nın en zengin adamı olarak bilinen Lübnan asıllı Joseph Safra 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sao Paulo, New York ve Monte Carlo'da birçok catering işi yaparak servetini genişleten Safra, özel bankacılık ve servet yönetimi yaparak servetini genişletti.

FORBES LİSTESİNDE 39. SIRADA

Brezilya'nın önde gelen Yahudi cemaatinin bir üyesi olan Safra'nın, servetinin bir kısmını sinagog ve yardım merkezlerine yardım yaparak harcadığı belirtildi.Brezilya'ya yaklaşık elli yıl önce Lübnan'dan gelen Safra, Forbes'un en zenginler listesine 23,2 milyar dolarlık servetiyle listede 39'uncu sırada yer alıyor.

Suriye'de bankacılık yapan bir aileden gelenn Joseph Safra, dünyanın en zengin bankacısı olarak dikkat çekiyor.

Joseph Safra'nın sağlık sebeplerinden hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Yorumları (2)
LOOK: götürdü mÜ?
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
M....: Götürebileceği yer olsaydı düşünürdük ama yok ancak fakirler öyle avunur
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Öykü Çelik Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Şenol Güneş Samet Aybaba Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler İlaç Pfizer Başakşehir Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 22:02:07. #1.15#
title