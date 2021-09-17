Dünyanın en iyi hocalarından Sarri, kendisine selam vermeye gelen Fatih Terim'in önünde eğildi
Lazio'nun dünyaca ünlü hocası Sarri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e karşı büyük hürmet gösterdi. Kendisine selam vermeye doğru gelen Terim'i fark eden Sarri, iki elini havaya kaldırıp önünde eğildi. Terim de Sarri'ye sarılarak karşılık verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İtalyanlar'da bıraktığı izlerin yansımasının etkileri halen sürüyor. Napoli, Chelsea, Juventus gibi takımları çalıştıran ve dünyanın en iyi hocaları arasında gösterilen Sarri, Fatih Terim'e karşı büyük saygı gösterdi.
ELLERİNİ AÇTI
Sarri, kendisini karşılamaya gelen Terim'i görünce iki elini havaya kaldırıp önünde eğildi. Fatih Terim de meslektaşına sarılarak karşılık verdi.
"İTALYA'DA İZ BIRAKTI"
Sarri, Fatih Terim hakkında, "İtalya'da iz bırakmış bir teknik direktör. Çok büyük bir teknik adam. Ona çok saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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