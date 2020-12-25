Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif
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Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif

25.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:49
Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif

Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün'ün, korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün'ün, korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip Enes Ege Aygün'ün testinin pozitif çıkmasıyla ilgili GMG Kastamonuspor Kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başkanımız Enes Ege Aygün'ün Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başlamış olup, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" - KASTAMONU

Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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