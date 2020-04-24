Dünyadaki seyahat noktalarının yüzde 96'sında kısıtlamalar uygulanıyor
Dünya Turizm Örgütü raporuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle dünyadaki seyahat noktalarının yüzde 96'sına denk gelen 209 destinasyonda bu ay itibarıyla seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.
24.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:25
Dünya Turizm Örgütü raporuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle dünyadaki seyahat noktalarının yüzde 96'sına denk gelen 209 destinasyonda bu ay itibarıyla seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.
Kaynak: Dunya.com