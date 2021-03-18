Dünyaca ünlü yıldız için kulüp doktorundan korkutan sözler: Futbol hayatı bitebilir
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Dünyaca ünlü yıldız için kulüp doktorundan korkutan sözler: Futbol hayatı bitebilir

18.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:55
Dünyaca ünlü yıldız için kulüp doktorundan korkutan sözler: Futbol hayatı bitebilir

Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramıyor. En son 2 ay sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz haftalarda formasına kavuşan yıldız futbolcu, son 15 dakikasında oyuna girdiği Elche maçında yine sakatlanmıştı. Real Madrid'in kulüp doktoru Jose Gonzalez Perez, Hazard için açıklamalarda bulundu. Perez, "Hazard'ın bileğinden 3. kez operasyon geçirmesi büyük risk teşkil ediyor. Bir daha futbol bile oynayamayabilir" dedi.

Real Madrid'e gittikten sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemeyen ve son sakatlığı nedeniyle 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı açıklanan Eden Hazard için kulüp doktoru Jose Gonzalez Perez'ten flaş bir açıklama geldi.

"YÜZDE YÜZ DÜZELMEDEN SAHAYA DÖNEMEZ"

Belçikalı oyuncunun sezonu büyük ihtimalle kapattığını belirten doktor, "Hazard'ın bileğinden 3. kez operasyon geçirmesi büyük risk teşkil ediyor. Bir daha futbol bile oynayamayabilir. Ameliyat olmadan 1 ay içinde idmanlara çıkar ancak oynayamaz. Bu sezon bir daha oynaması pek mümkün gözükmüyor. Yüzde yüz düzelmeden sahaya dönemez. Dönerse bir daha sakatlık yaşama ihtimali yüksek" dedi.

(SPORX)

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