Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak
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Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak

20.11.2020 10:46 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:19

Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltmesini değerlendirdi. "TCMB'nin faiz kararını artırması iyi oldu, liranın değer kaybı önlendi" diyen Mobius, faiz artışının Türkiye'nin faydalanacağı bir ortam yaratacağını ifade etti.

ABD'li ünlü yatırımcı Mark Mobius, Merkez Bankası'nın politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının piyasalarda olumlu karşılandığını söyledi ve söz konuşu artışın Türkiye'ye fayda sağlayacak bir ortam oluşturduğunu ekledi.

"TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZİ KAYBETMEDİK"

Mobius, Bloomberg HT'ye verdiği demeçte, "Türkiye'ye güvenimizi kaybetmedik. Türk hisselerini içeren bir portföyümüz var. Yaşanan problemlere rağmen hisselerin iyi bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ MEVCUDİYETİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Mobius, daha fazla Türk varlığı alma planları hakkındaki soruya, Türkiye'deki ve diğer gelişen piyasalardaki mevcudiyetlerini artıracaklarını söyledi.

Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak
Haber Yorumları (3)
YAHYA: Bizimkiler sizi niye maliye ve hazine bakanı yapmadılar.
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AĞA: AĞAM BİZİMLE EĞLENİR. . .
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BEKO: Tabi. . . Sömürebilirsiniz sinyali güven veriyor değil mi?
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