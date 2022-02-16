Dünyaca ünlü iş adamından oyun dünyasına 1 milyar dolarlık yatırım

Microsoft'un geçtiğimiz haftalarda Call of Duty'nin geliştiricisi ve video oyun devi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolar gibi yüksek meblağ ile satın aldığını duyurdu. Dünyaca ünlü Amerikalı iş adamı Warren Buffett ise bu satın alım öncesi Activision Blizzard'dan hisse satın aldığını açıkladı.

OYUN DÜNYASINA 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Dünyaca ünlü iş adamı Buffett, 31 Aralık tarihinde Activision Blizzard'tan 14.7 milyon adet hisseyi 975 milyon dolar değerinde hisse satın aldığını bildirdi. Buffett'in satın alımından birkaç hafta sonra ise Microsoft, Activision'ı satın alarak şirket hisselerini yüzde 23 oranında yükseltti.

BUFFET, ACTIVISION'DAN 14 MİLYON ADET HİSSE ALDI

Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alma planını 18 Ocak'ta tüm dünya basınına duyurdu. Satın alım öncesi Activision şirketinde yaşanan krizler nedeniyle şirket hisselerinde düşüş yaşanmaktaydı. Ancak, satın alım sonrası Activison Blizzard'ın hisselerinde yüzde 23'lük bir artış yaşandı.