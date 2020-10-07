Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim
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Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim

07.10.2020 20:26 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:50

Avustralyalı kadın basketbolcu Liz Cambage, uzun süredir eşcinsel olup olmadığıyla ilgili akıl karışıklığı yaşadığını ve bu durumun Playboy dergisine verdiği çıplak poz sonrasında netlik kazandığını söyledi. Dünyaca ünlü dergiye soyunan Cambage, poz sonrası karşı cinse ilgi duyduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Avustralyalı kadın basketbolcu Liz Cambage, Playboy dergisine çıplak poz verdikten sonra eşcinsel olmadığını fark ettiğini söyledi.

Liz konuyla ilgili, "Dişiliğimi hiç bir zaman gözler önüne sermedim. Hatta yıllarca kendi cinslerime karşı daha fazla ilgili duyup duymadığım konusunda kafam çok karışıktı. Playboy dergisine verdiğim çıplak poz sonrası kendimi tanıdım ve karşı cinse ilgimin olduğunu anladım. Karşı cinsel ilişkiye girmeyi seviyorum. Kadın bir atlet olarak çekici bir kadın olmama izin verilmediği hissine kapılıyordum. Toplumun benden istediği tek şey, oturmam, çenemi kapatıp idmanlara gidip maçlara çıkmaktı. Yıllarca yaşadığım cinsel kimlik karışıklığı nedeniyle sergilediğim davranışlardan dolayı insanlar eş cinsel olduğumu düşündü" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim

"CİLDİNİZE GÜVENMEK ÖNEMLİDİR"

Instagram hesabından havuz başında çektiği fotoğrafı da paylaşan güzel basketbolcu, paylaşımına "Cildinize güvenmek önemlidir" notunu düştü. Liz, yaptığı paylaşım ve açıklamalar ile kendi vücutlarıyla barışık olmayan insanlara ilhan verdiğini umduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim
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