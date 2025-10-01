Haberler

Yunanistan'da Genel Grev: İş Yasası Değişikliklerine Tepki

Yunanistan'da Genel Grev: İş Yasası Değişikliklerine Tepki
Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin iş yasası değişikliklerine karşı 24 saatlik bir genel grev başlattı. Grev nedeniyle Atina'da ulaşım seferleri kısıtlandı ve çeşitli şehirlerde gösteriler düzenleniyor.

YUNANİSTAN'da hükümetin iş yasası değişikliklerine karşı 24 saatlik genel grev yapıldığı bildirildi.

Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanlarının çağrısıyla düzenlenen ülke çapındaki genel grev nedeniyle Atina'da feribotların limanlarda bağlı kaldığı, taksilerin çalışmadığı ve tren seferlerinin durduğu kaydedildi. Otobüs, tramvay ve metro hatlarının ise kısıtlı seferlerle hizmet verdiği belirtildi. 24 saat sürecek grev kapsamında başkent Atina'da iki ayrı yürüyüş düzenleneceği ve ülkenin farklı şehirlerinde de gösteriler yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
