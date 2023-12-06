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Yılmaz, Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nda iki ülkenin iş insanlarıyla görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Türkmenistan İş Forumu kapsamında her iki ülkenin iş insanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Türkmenistan İş Forumu kapsamında her iki ülkenin iş insanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, foruma ilişkin yaptığı açıklamasında, "Türkmenistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirecek ve yeni iş birliklerine katkı sağlayacak "Türkiye- Türkmenistan İş Forumu" vesilesiyle her iki ülkenin iş insanları ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 çeyrek boyunca aralıksız bir şekilde büyüyen Türkiye ekonomisi, son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümüştür. Bu rakamlar Türkiye ekonomisinin gücünün ve Türkiye ekonomisine güvenin en belirgin göstergeleridir. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatımız; deprem felaketine ve dünya ekonomisindeki zayıflamaya rağmen 233 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın sonunda ise 255 milyar doların üzerinde bir gerçekleşme bekliyoruz. Diğer yandan, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme hedefi yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi ise 2023 yılının ilk 11 ayında şimdiden 2022 yılını geride bırakarak 2,5 milyar dolara ulaştı ve 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize adım adım yürüyoruz. Geniş bir katılımla gerçekleşen Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nun ülkelerimiz ve iş insanlarımız için hayırlara ve yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyor, forumun gerçekleştirilmesine olan katkıları için DEİK, TOBB ve Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'na bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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