Haberler

Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi Haber Videosunu İzle
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İranlı forvet Sara Didar, Avustralya'da düzenlenen 2026 Kadınlar Asya Kupası'nda gazetecilerin ülkesindeki artan siyasi karışıklık ve askeri saldırılardan bahsetmesinin ardından konuşmakta çok zorlandı. İranlı futbolcunun bu anlarda gözyaşlarını zor tuttuğu görüldü.

  • İran kadın milli futbol takımı oyuncusu Sara Didar, ülkesindeki savaş ve ailelerine dair endişelerini dile getirdi.
  • İran kadın milli futbol takımı teknik direktörü Marziyeh Jafari, İran'daki insanlar ve aileleri hakkında endişeli olduklarını belirtti.

İran kadın milli futbol takımı oyuncusu Sara Didar ve teknik direktör Marziyeh Jafari Avustralya'da düzenlenen 2026 Kadınlar Asya Kupası sırasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İranlı oyuncu Sara Didar, ülkelerindeki savaş ve ailelerine dair endişelerini dile getirdi.

''ÜLKEM ADINA ÇOK UMUTLUYUM''

Gazetecilerin ülkesindeki artan siyasi karışıklık ve askeri saldırılardan bahsetmesinin ardından gözyaşlarını zor tuttuğu görülen Sara Didar, "Açıkçası İran'da yaşananlar, oradaki ailelerimiz ve sevdiklerimiz adına hepimiz endişeliyiz ve üzgünüz. Ancak ülkem adına gerçekten çok umutluyum; ileride iyi haberler almayı ve ülkemin güçlü bir şekilde ayakta kalmasını diliyorum." dedi.

''PEK ÇOK KAYGIMIZ VAR''

Teknik direktör Marziyeh Jafari ise, "İran'daki insanlar ve ailelerimiz hakkında çok endişeliyiz. Hiç kimse savaşı sevmez. Şu an tamamen iletişimimiz kopmuş durumda olan ailelerimiz, sevdiklerimiz ve İran'daki tüm halkımız için pek çok kaygımız var. Fakat biz buraya profesyonelce futbol oynamaya geldik ve tüm odağımızı futbola ve önümüzdeki maça vermeye çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

DURUM ASLINDA ÇOK VAHİM. DUNYA SAVASININ KIVILCIMLARI

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı

ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor?

O iddiaya çok kızdı! Netanyahu Trump'a hesap sordu