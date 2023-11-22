Yakışmadı UEFA! Filistin'deki zulme sessiz kalmayan Celtic'e verilen cezanın nedenine akıl sır ermiyor

Şampiyonlar Ligi maçında Celtic taraftarlarının Filistin lehine yaptığı tribün gösterileri sonucunda, UEFA Celtic'e 17 bin 500 avro para cezası kesti. Celtic ile Atletico Madrid arasında oynanan maçta Celtic taraftarının Filistin lehine tezahüratlar ve açtığı pankartlar, UEFA tarafından "Saldırgan içerikli tahrik edici mesaj" olarak değerlendirildi.

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken UEFA, Celtic ile Atletico Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında tribünler aracılığıyla Filistin'i destekleyen Celtic'e, 17 bin 500 avro para cezası verdi.

"SALDIRGAN İÇERİKLİ VE TAHRİK EDİCİ MESAJ"

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim'de oynanan maç sırasında, ev sahibi Celtic taraftarının Filistin lehine yaptığı tezahüratlar ve açtığı pankartların "saldırgan içerikli tahrik edici mesaj" olarak değerlendirilmesi nedeniyle ceza verildi.

PARA CEZASI ALDILAR

Ayrıca İskoçya temsilcisi, tribünler arası açık kalması gereken boş alanların doldurması ve havai fişek yakılması gerekçeleriyle toplam 11 bin 500 avro daha para cezasına çarptırıldı.