Uygur Kardeşler Almanya'da Tiyatro Festivali ile Göz Doldurdu

Haber : İlhan Baba

(MÜNİH)- Münih, Nürnberg ve Frankfurt'ta düzenlenen tiyatro festivallerine katılmak üzere Almanya'da bulunan ünlü tiyatro sanatçıları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, sahneledikleri "Hey Gidi Günler" adlı oyunla izleyicileri kahkahaya boğdu. Uygur kardeşler oyun sonrası gençlere "Sanata, sanatçıya spora önem verin ve sanat ile spordan vazgeçmeyin" mesajı verdi.

Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi'nde sahnelenen gösterinin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Uygur kardeşler, 1980'li yıllardan itibaren anne ve babalarıyla birlikte birçok kez Almanya'ya geldiklerini belirtti. Sanatçı kardeşler, bu kez farklı şehirlerde Türk vatandaşlarıyla buluşmak üzere "Hey Gidi Günler" oyununu sahnelemek için Almanya'da olduklarını ifade etti.

Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği oyunu anlatan Süheyl ve Behzat Uygur, "Hey Gidi Günler; geçmişten günümüze uzanan, izleyicinin de içinde olduğu, hiperaktif, çok eğlenceli bir gösteri. Her oyunumuzda seyirciden star çıkıyor. Gülmekten sinirlerin bozulduğu, unutulmaz bir deneyim yaşanıyor" dedi.

Gösterilerinin farklı dünya görüşlerinden ve farklı futbol takımlarını tutan insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Uygur kardeşler, "Hep birlikte gülüp eğleniyoruz. Bu birlikteliği tiyatro ve sanatla sağlıyoruz. O yüzden daha fazla sanat, daha fazla tiyatroya ihtiyacımız var. Farklılıklarımıza rağmen bir araya gelmek çok kıymetli bir şey" diye konuştu.

Gençlere de özel bir mesaj gönderen Behzat Uygur, "Gençlere, genç kalmak isteyenlere, hep gönlü genç olanlara sesleniyoruz: Mutlaka sanatla iç içe olun. Sanatın ve sporun önemini anlatmaya gerek yok. Biz gençlerden öğüt bekliyoruz, gençlerimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.