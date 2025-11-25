Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Londra'da Faslı Mevkidaşı ile Görüştü

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Londra'da Faslı Mevkidaşı ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Abdessamad Kayouh ile ulaşım ve lojistik alanında iş birliği fırsatlarını görüşmek için bir araya geldi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34'üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Abdessamad Kayouh ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faslı mevkidaşım Sayın Abdessamad Kayouh ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma ve lojistik alanında omuz omuza vererek yapacağımız çalışmaları ve iş birliği fırsatlarını ele aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi
Ağabey katilinden 'pes' dedirten ifade: Pişman değilim

Ağabey katilinden "pes" dedirten ifade
Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...
CHP'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak

CHP düğmeye bastı! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Süper model Heidi Klum, cesur lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi

Süper model Heidi Klum, lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi
26 yaşındaki Birdal, ailesinin gözü önünde maskeli 4 şüpheli tarafından katledildi

Birdal ailesinin gözü önünde maskeli şüpheliler tarafından katledildi
Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

Kim der 62 yaşında! Kıyafeti ayrı şovu ayrı olay oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Osimhen Okan Buruk ile görüştü! İşte Galatasaray-Union SG maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Union SG maçının muhtemel 11'leri
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.