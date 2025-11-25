Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Londra'da Faslı Mevkidaşı ile Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34'üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Abdessamad Kayouh ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faslı mevkidaşım Sayın Abdessamad Kayouh ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma ve lojistik alanında omuz omuza vererek yapacağımız çalışmaları ve iş birliği fırsatlarını ele aldık" ifadelerini kullandı.