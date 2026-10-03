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Ukrayna Maliye Bakanlığı, AB'den 2,9 milyar avronun hesaplara aktarıldığını açıkladı

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Ukrayna Maliye Bakanlığı, AB'den 2,9 milyar avronun hesaplara aktarıldığını açıkladı
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Ukrayna Maliye Bakanlığı, AB'nin sağladığı 2,9 milyar avroluk finansman paketinin ülke hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Paketin 800 milyon avroluk bölümünün 'Ukrayna Destek Kredisi' kapsamında ilk kez sağlandığı, fonun bütçe ve altyapı imarı için kullanılacağı belirtildi.

UKRAYNA Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından sağlanan 2,9 milyar avroluk yeni mali destek paketinin ülke hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan 2,9 milyar avroluk yeni finansman paketinin ülke hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Açıklamada, kaynağın savaş koşullarında makroekonomik istikrarın korunması, acil ve öncelikli bütçe harcamalarının finanse edilmesi ile altyapının yeniden imarı ve modernizasyon reformlarının sürdürülmesi amacıyla kullanılacağı kaydedildi.

Açıklanan 2,9 milyar avroluk paketin 800 milyon avroluk bölümünü, AB'nin 'Ukrayna Destek Kredisi' adı verilen yeni mali mekanizması üzerinden ilk kez sağlanan dilimi oluşturdu. Söz konusu finansmanın, doğrudan kamu maliyesindeki nakit akışını güvenceye almak ve devlet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere tahsis edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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