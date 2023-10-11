Ukrayna'da Mayın Temizleme Konferansı Başladı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Ukrayna'da Mayın Temizleme-Uluslararası Bağışçılar Konferansı başladı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, video konferans yoluyla açılışa katıldı ve ülkede mayınların ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Konferansta Ukrayna'nın mayın temizleme faaliyetlerine destek sağlanması ve yeniden inşa süreci ele alınacak.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, " Ukrayna'da Mayın Temizleme-Uluslararası Bağışçılar Konferansı" başladı.

Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 2 gün sürecek konferansın açılışına Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal video konferans yoluyla katıldı.

Şmihal, yaptığı konuşmada, ülkesinde ormanlık alan, okul, tarım arazisi, hastane ve oyun alanı gibi birçok yerin mayınlarla dolu olduğunu belirterek "Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 30'u, 174 bin kilometrekaresi mayın arazisi. Dolayısıyla 6 milyon insan tehlike altında." dedi.

Ukrayna'da mayınlardan şimdiye kadar 250 kişinin yaşamını yitirdiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını söyleyen Şmihal, "Bu sayı her geçen gün artıyor. Uzmanlar, mayınlar hızla temizlenmezse 10 bin sivilin etkilenebileceği uyarısı yapıyor." diye konuştu.

Şmihal, Dünya Bankası tarafından Ukrayna'nın, mayınlardan temizlenmesi için 37 milyar dolara ihtiyaç duyduğunun tespit edildiğini belirterek "Ancak bizim sadece 3 bin mayın teknisyenimiz ve 27 aracımız mevcut." ifadesini kullandı.

Hırvatistan'dan Ukrayna'da mayın temizleme faaliyetlerine destek

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de Ukrayna'nın mayınlardan temizlenmesi, ekonomik anlamda yeniden inşası ve toprak bütünlüğünün konferansta ele alınacağını vurgulayarak Ukrayna'daki savaşın 6 gün sonra 600'üncü gününe ulaşacağını söyledi.

Ukrayna'nın mayınlardan temizlenmesi için finansal ve donanım desteği ile yapıcı bir plana ihtiyaç duyulduğunu belirten Plenkovic, " Hırvatistan, sahip olduğu tecrübeyle de burada. Bizler şimdiye kadar Ukrayna'ya 5 milyon avro değerinde destek sağladık. Yarın da hükümet oturumunda bir 5 milyon avro daha destek sağlamak için karar çıkartacağız." dedi.

Konferansa ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Virginijus Sinkevicius ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko da katıldı.

Bu arada, konferans kapsamında, Hırvat mayın temizleme uzmanlarının katılımıyla yapılacak bir eğitim programı hazırlanırken, dün de Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ve Sviridenko'nun mayın temizleme faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzaladığı kaydedildi.