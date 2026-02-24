Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, suç örgütü liderlerinden Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından ülkede yaşanan şiddetli çatışmalara rağmen FIFA 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacaklarını ve tüm garantilerin verildiğini açıkladı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkede son günlerde yaşanan şiddet olaylarına rağmen FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sorunsuz bir şekilde düzenleneceğini ve tüm güvenlik garantilerinin verildiğini açıkladı.
DÜNYA KUPASI İÇİN HERHANGİ BİR RİSK BULUNMUYOR
Düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, özellikle Jalisco eyaleti ve Guadalajara şehrindeki son gelişmeler üzerine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Sheinbaum, ülkenin en çok aranan suç örgütü liderlerinden Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından yaşanan yol kapamaları, kundaklamalar ve güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalara rağmen, Dünya Kupası için herhangi bir risk bulunmadığını vurguladı.
TURİST VE FUTBOLCULARA TAM GÜVENLİK SAĞLANACAK
Devlet Başkanı, Meksika'nın Mexico City, Monterrey ve Guadalajara şehirlerinde oynanacak maçlar için turistler, futbolcular, teknik ekipler ve taraftarlara tam güvenlik sağlanacağını belirtti.
MEKSİKA'DA 13 MAÇ OYNANACAK
Ülke, turnuvada toplam 13 maça ev sahipliği yapacak ve özellikle efsanevi Azteca Stadyumu'nda önemli karşılaşmalar gerçekleşecek.