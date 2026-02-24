Haberler

Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama

Güncelleme:
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, suç örgütü liderlerinden Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından ülkede yaşanan şiddetli çatışmalara rağmen FIFA 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacaklarını ve tüm garantilerin verildiğini açıkladı.

  • Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın sorunsuz düzenleneceğini ve tüm güvenlik garantilerinin verildiğini açıkladı.
  • Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mexico City, Monterrey ve Guadalajara şehirlerinde toplam 13 maça ev sahipliği yapacak.
  • Meksika Devlet Başkanı, Dünya Kupası için turistler, futbolcular, teknik ekipler ve taraftarlara tam güvenlik sağlanacağını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkede son günlerde yaşanan şiddet olaylarına rağmen FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sorunsuz bir şekilde düzenleneceğini ve tüm güvenlik garantilerinin verildiğini açıkladı.

DÜNYA KUPASI İÇİN HERHANGİ BİR RİSK BULUNMUYOR

Düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, özellikle Jalisco eyaleti ve Guadalajara şehrindeki son gelişmeler üzerine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Sheinbaum, ülkenin en çok aranan suç örgütü liderlerinden Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından yaşanan yol kapamaları, kundaklamalar ve güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalara rağmen, Dünya Kupası için herhangi bir risk bulunmadığını vurguladı.

TURİST VE FUTBOLCULARA TAM GÜVENLİK SAĞLANACAK

Devlet Başkanı, Meksika'nın Mexico City, Monterrey ve Guadalajara şehirlerinde oynanacak maçlar için turistler, futbolcular, teknik ekipler ve taraftarlara tam güvenlik sağlanacağını belirtti.

MEKSİKA'DA 13 MAÇ OYNANACAK

Ülke, turnuvada toplam 13 maça ev sahipliği yapacak ve özellikle efsanevi Azteca Stadyumu'nda önemli karşılaşmalar gerçekleşecek.

