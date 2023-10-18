Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol forumunda Türkmenistan'ın Büyük İpek Yolunu Canlandırma stratejisinin, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol stratejisi ile uyumlu olduğunu söyledi.

Türkmenistan, Büyük İpek Yolunu Canlandırma Stratejisi ile Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Stratejisi Uyumlu

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol forumunda Türkmenistan'ın "Büyük İpek Yolunu Canlandırma" stratejisinin, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" stratejisi ile uyumlu olduğunu söyledi.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansının (TDH) haberine göre, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol forumunda yaptığı konuşmada, son dönemdeki durumların, salgının ve istikrarsızlığın artmasının karşılıklı iletişimde zorlukları ortaya çıkardığını, sürdürülebilir kalkınma alanında plan ve programların uygulanmasının etkinliğini azalttığını kaydetti.

Türkmenistan'ın "Büyük İpek Yolunu Canlandırma" stratejisinin, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" stratejisi ile uyumlu olduğunu dile getiren Berdimuhamedov, "Ortaklığın siyasallaştırılmasının ortadan kaldırılması, enerji ve ulaştırma akışlarının tek taraflılığından kurtulmak, bunların çeşitlendirilmesinin ve geniş uluslararası ilişkiler için erişilebilirliğinin sağlanması Türkmen yaklaşımının önemli bir yönüdür." dedi.

Şu anda Türkmenistan'ın ortaklarıyla birlikte Doğu-Batı ve Kuzey-Güney istikametinde çok kollu, uyumlu taşımacılık ve lojistik sistemi oluşturduğunu belirten Berdimuhamedov, "Bu, Türkmenistan'da ulaştırma ve iletişim sektörlerinde büyük ölçekli ulusal projelerin hayata geçirilmesi ve Hazar Denizi'nde yeni liman altyapısının oluşturulması nedeniyle çok önemlidir." diye konuştu.

Çin ve Orta Asya üzerinden Hazar Denizi'nin Türkmen kıyılarına, İran'a, Yakın ve Orta Doğu'ya uzanan trafik yollarının önemine değinen Berdimuhamedov, şunları kaydetti:

"Çabalarımız, demir yolu, kara yolu, hava yolu dahil tüm ulaşım modlarıyla kıtalar arası taşımacılığın potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmayı ve bağlantı noktalarında lojistik terminaller oluşturmayı hedefliyor. Türkmenbaşı Uluslararası Limanı da bunlardan biri olabilir ve limanın olanaklarını ortaklarımızın yararına sunmaya hazırız."