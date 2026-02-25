Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Güney Kore'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Güney Kore'de
Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore ile enerji alanındaki iş birliklerini görüşmek üzere Seul'de. İki ülke arasında yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve elektrik iletim altyapısı konularında ortak projeler geliştirmeyi hedefliyorlar.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye- Güney Kore 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sungwhan ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Kore 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere başkent Seul'deyiz. Toplantı marjında ilk olarak Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Kim Sungwhan ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye-Güney Kore enerji ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik mevcut iş birliklerini ve yeni fırsatları kapsamlı şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.

Özellikle enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve elektrik iletim altyapısı konularında atılabilecek somut adımları değerlendirdiklerini kaydeden Bayraktar, "Enerji arz güvenliğini güçlendirecek tedarik çeşitliliği ve üçüncü ülkelerde geliştirilebilecek iş birlikleri başta olmak üzere, iki ülkenin tecrübesini sahaya yansıtacak bir çalışma gündeminde mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
