Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti. Forum kapsamında Türkiye, ITF 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Uraloğlu, Türkiye'nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, burada gerçekleştirdiği konuşmasında öncelikle Almanya'nın Leipzig kentinde araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

'TÜRKİYE; BÖLGELERİ, PAZARLARI VE İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN STRATEJİK BİR MERKEZDİR'

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonu hakkında da açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 1953 yılında ITF'in kurucu üyeleri arasında yer aldığını ve 2009 yılında da başkanlık görevini başarıyla yürüttüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında sadece bir transit ülke değil, bölgeleri, pazarları ve insanları birbirine bağlayan stratejik bir merkezdir. Bu konum, bize kıtalar arasında dayanıklı ve kesintisiz ulaştırma bağlantıları sağlama sorumluluğu yüklemektedir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde; jeopolitik riskler, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm ulaştırma politikalarını yeniden tanımlıyor."

'TÜRKİYE DAYANIKLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNİ MERKEZE ALACAK'

Türkiye'nin otoyollardan yüksek hızlı demir yollarına, limanlardan lojistik merkezlere kadar devasa yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin küresel ticaret için önemini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Dönem Başkanlığı süresince dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alacaklarını ifade etti. Uraloğlu, konuşmasının sonunda ITF üyeliğine kabul edilen Gana, Panama ve Peru'yu tebrik ederek, tüm meslektaşlarını Kasım ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek olan COP31 ulaştırma gündemi etkinliklerine davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı