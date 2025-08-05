Trump Yönetiminden Eyaletlere Şartlı Afet Fonları

Trump Yönetiminden Eyaletlere Şartlı Afet Fonları
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ABD'de Donald Trump yönetimi, eyaletlere gönderilen afet fonlarını İsrail'in boykot edilmemesi şartına bağladı. Eyaletlerin, İsrail lehine ticari ilişkileri desteklememesi gerekecek.

ABD'de Donald Trump yönetimi, eyaletlere gönderilen afet fonlarını, ' İsrail'in boykot edilmemesi' şartına bağladı.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), cuma günü güncellediği bir genelgeyle eyalet fonlarına İsrail lehine daha katı kurallar getirdi. Yeni düzenlemeye göre, İsrail'e yönelik herhangi bir boykot uygulayan eyalet yönetimleri, 1,9 milyar dolarlık afet fonlarının kesilmesiyle karşı karşıya kalacak.

Düzenleme, fon talep eden eyaletlerin, özellikle İsrail şirketleri veya İsrail ile iş yapan firmalarla ticari bağların kesilmesini veya sınırlandırılmasını desteklememesini zorunlu kılıyor. İsrail'e veya İsrailli firmalara yönelik boykot uyguladığı belirlenen eyaletlerin fonları ise yeni yönetmelik gereği kesilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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