ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, hava trafik kontrol sistemlerinin modernizasyonunu finanse etmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford ve Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russ Vought'un Temsilciler Meclisi ile Senato ödenek komitesi üyelerine mektup gönderdiği belirtildi. Mektup ile Kongre'nin son teknoloji ürünü yeni bir hava trafik kontrol sistemini tamamen finanse etmeye çağrıldığı kaydedildi. Eskiyen altyapının 13 Kasım'da ülke çapında uçuşların durdurulmasına yol açmasının finansman aciliyetini gösterdiği vurgulanan açıklamada, Trump yönetiminin 50,1 milyar dolarlık talepte bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı