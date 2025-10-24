Haberler

Trump ve Şi Cinping, Güney Kore'de Görüşecek

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 30 Ekim'de Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceği bildirildi. Bu görüşme, Trump'ın Asya turu çerçevesinde APEC Zirvesi'nde gerçekleşecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 30 Ekim'de Güney Kore'de görüşeceği açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini duyurdu. Leavitt, Trump'ın, Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacağını ve Şi ile ikili bir görüşme yapacağını bildirdi.

