Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Yangın faciası soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

O ülkenin son hamlesi Trump'ı çok kızdırdı! ABD'den yaptırım kararı
Trump, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçireceğini söyledi

Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor! "Kontrolü ele geçireceğiz"
Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı: Mesele olmaktan çıktı, konuya dönüştü

Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı
BBC

Trump'tan Kolombiya'ya Gümrük Vergisi ve Yaptırım Uygulaması

Trump'tan Kolombiya'ya Gümrük Vergisi ve Yaptırım Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'nın göçmen uçaklarını kabul etmemesinin ardından gümrük vergisi ve yaptırım uygulanması için önlem alacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, gönderilen göçmen uçaklarını kabul etmeyen Kolombiya'ya gümrük vergisi ve yaptırım uygulanması için yönetimini harekete geçirdi.

Sosyal medya platformu Truth Social'da Trump, Kolombiya'nın "çok sayıda yasa dışı ve suçlu göçmenin yer aldığı iki uçağı kabul etmediğini" belirtti.

Trump, bu kararların sadece başlangıç olduğunu söyledi.

BBC
img

Ünlü oyuncudan korkutan haber: Kalbime fazla yüklendim
img

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isme göre tek bir nedeni var
img

Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
Sudan'daki dron saldırısına Türkiye'den kınama

Sudan'daki dron katliamına Türkiye'den sert tepki
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.