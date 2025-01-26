Trump'tan Kolombiya'ya Gümrük Vergisi ve Yaptırım Uygulaması

ABD Başkanı Donald Trump, gönderilen göçmen uçaklarını kabul etmeyen Kolombiya'ya gümrük vergisi ve yaptırım uygulanması için yönetimini harekete geçirdi.

Sosyal medya platformu Truth Social'da Trump, Kolombiya'nın "çok sayıda yasa dışı ve suçlu göçmenin yer aldığı iki uçağı kabul etmediğini" belirtti.

Trump, bu kararların sadece başlangıç olduğunu söyledi.