Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak

ABD ile Kanada arasındaki vergi savaşı kızıştı. Kanada'nın Ontario eyaleti, ABD eyaletlerine sağladığı elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulayacağını açıkladı. Kanada'nın hamlesine ABD'den yanıt gecikmedi.

TRUMP'TAN KANADA'YA EK VERGİ

ABD Başkanı Donald Trump, misilleme olarak Kanada'dan ithal edilen tüm çelik ve alüminyuma ek olarak yüzde 25'lik bir gümrük vergisi daha getirme yönünde talimat verdiğini, yeni tarifenin yarın sabahtan itibaren devreye alınacağını açıkladı. Böylelikle uygulanan tarife yüzde 25'ten yüzde 50'ye varacak. Trump Kanada'yı "dünyanın en yüksek gümrük vergilerini uygulayan ülkelerinden biri" olarak tanımladı.

"KANADA BİR TARİFE İSTİSMARCISIDIR"

Trump, Ontario eyaletinin aldığı karara ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı. Kanada'nın ABD'nin birçok tarım ürününe "yüzde 250" ile "yüzde 390" arasında değişen oranlarda tarife uyguladığını belirten Trump, Ontario'nun aldığı karara karşı 2 Nisan'da yürürlüğe girecek Kanada'ya uygulayacakları tarifeleri hatırlattı. Trump, "Kanada bir tarife istismarcısıdır ve her zaman öyleydi ancak ABD artık Kanada'yı sübvanse etmeyecek. Arabalarınıza, kerestenize, enerjinize ihtiyacımız yok ve çok yakında bunu öğreneceksiniz." ifadesini kullandı.

"ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDECEĞİM"

Ontario'nun ABD'ye satılan elektriğe koyacağı gümrük vergisinin yarattığı zorluğa işaret eden Trump, "Kısa bir süre içinde söz konusu bölgede elektrik konusunda Ulusal Acil Durum ilan edeceğim. Bu, ABD'nin Kanada'dan gelen bu kötü niyetli tehdidi hafifletmek için yapılması gerekenleri hızla yapmasını sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD, İKİ KOMŞUSUNA EK TARİFLER UYGULAMIŞTI

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik ek yüzde 25 gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı. Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

ONTARİO'DAN ABD'YE MİSİLLEME

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, dün, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında zam yapacaklarını bildirmişti. Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." demişti.

Kaynak: AA