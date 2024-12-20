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Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, AB'nin ABD ile olan ticaret açığını, ülkenin petrol ve doğal gazını büyük ölçekte satın alarak kapatması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde AB'ye tarifeler uygulanacağını söyledi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, AB'ye tarife tehdidinde bulundu.

"SONUNA KADAR UYGULAYACAĞIM"

Paylaşımında, "Avrupa Birliği'ne ABD ile aralarındaki muazzam açığı petrol ve doğal gazımızı büyük ölçekte satın alarak kapatmaları gerektiğini söyledim." ifadesine yer veren Trump, aksi takdirde AB'ye sonuna kadar tarife uygulanacağını belirtti.

Trump geçen ay, başkanlık görevini devraldığında Meksika, Kanada ve Çin'den gelen ürünlere yönelik tarife planını duyurmuştu.

Göreve geldiğinde ilk kararnamelerinden biri olarak Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve "saçma açık sınırlarına" yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağını belirten Trump, "Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

EK YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Çin menşeli uyuşturucuların çoğunlukla Meksika üzerinden yüksek seviyelerde ABD'ye aktığına işaret ederek, bu durdurulana kadar Çin'e, ABD'ye gelen tüm ürünlerinde ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını bildirmişti.

BRICS ülkelerini de tarifelerle tehdit eden Trump, "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar." demişti.

Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHüso Fıso:

AB karşılık vererek I Phone,Microsoft, Apple ye kota koyarsa Abd duman olur.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

ipler elinde kendisinin ona göre :)

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Haber YorumlarıKemal Gundogdu:

Trump AB ne Osmanlı tokadını gösterdi..!!!

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Avrupa türkiyeye benzemez!!! Sana bir kota koyar abd tarihe karışır… avrupa olmasa senin ortadoğuda 1 gün barındırmazlar

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

adam sopa gösdererek malını satıyor,arabistanada uçak satışı sopa gösdererek olmuşdu,

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bu adama bayılıyorum yaaaa

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Haber YorumlarıCabbar aga:

Petrol ve doğalgaz dönemi bitiyor elindekileri satmak istiyor bir an önce

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