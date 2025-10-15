Haberler

Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız


Çin'e geçtiğimiz hafta yüzde 100 ek gümrük vergisi getireceklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'tan piyasaları allak bullak edecek bir çıkış daha geldi. Trump, "Şu an Çin ile bir ticaret savaşındayız." dedi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump, "Şu an Çin ile bir ticaret savaşındayız." açıklamasını yaptı.



ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Geçtiğimiz hafta, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyuran Trump, bir kez daha Pekin'i hedef aldı. Trump, "Şu an Çin ile bir ticaret savaşındayız." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ÇİN'E YÜZDE 100 EK GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirtmişti.

Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu kaydeden Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"TÜM KRİTİK YAZILIMLARA İHRACAT KONTROLÜ UYGULAYACAĞIZ"

Trump, şunları kaydetmişti: "Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız."

