ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı'nı Biz Kontrol Edeceğiz ve Bunun Karşılığında Para Alacağız

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News'te yayımlanan Fox & Friends programına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada, "Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen biz işleteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna 'boğazın koruyucu meleği' diyeceğiz. Bunun karşılığında da bize ödeme yapılmalı" dedi.

Küresel petrol sevkiyatının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, ABD ile İran arasındaki çekişmenin başlıca anlaşmazlık noktası haline geldi. İran'ın boğazı fiilen abluka altına alması enerji fiyatlarını yükseltirken, dünya genelinde enflasyon endişelerini de artırıyor.

"Boğazı biz koruyacağız. Onu koruduğumuz için de çok para alacağız" ifadelerini kullanan Trump, "Diğer ülkeler çok zengin. Bizim yanımızdalar ve bunu karşılıksız yapmamız beklenemez. Bu nedenle masraflarımız karşılanacak" diye konuştu."

Tahran yönetimi, cumartesi günü "izinsiz geçiş" olarak nitelendirdiği bir olayın ardından boğazın kapatıldığını duyurmuş, pazar günü ise geçişlerin askıya alındığını ve izinlerin ancak "istikrar ve sükünet yeniden sağlandıktan sonra" verileceğini açıklamıştı.

Trump İran ile geçen ay varılan ön mutakabakata değinerek, "Bir anlaşmamız vardı. Her şey tamamlanmıştı ama sonra bozanlar yine onlar oldu. Her zaman bozuyorlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık ve hepsini ihlal ettiler. Bu yüzden onlara çok sert karşılık vereceğiz" dedi.

İran Devrim Muhafızları da bugün yayımladığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda normal deniz trafiğinin yeniden başlamasının tek yolunun ABD'nin bölgedeki askeri müdahalelerine son vermesi olduğunu belirterek, "Süregelen müdahaleler küresel petrol ve doğal gaz sektöründe daha büyük olaylara yol açabilir" uyarısında bulundu.

ABD ve İran güçleri hafta sonu karşılıklı yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Tahran, Körfez'deki ABD askeri tesislerini vurduğunu ve Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmayı sürdürdüğünü açıklarken, gelişmeler petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Kaynak: ANKA