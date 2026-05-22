Haberler

Trump: Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçişi kabul etmiyoruz

Trump: Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçişi kabul etmiyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alma girişimine tepki göstererek boğazın uluslararası su yolu olduğunu ve paralı geçişe müsaade etmeyeceklerini söyledi. Ayrıca İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret alma girişimlerine tepki göstererek, buranın uluslararası bir su yolu olduğunu ve paralı geçişe müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Tahran yönetiminin Umman ile temas kurarak Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişleri ücrete tabi tutma hazırlığında olduğuna dair haberlerin hatırlatılması üzerine Trump, durumu yakından takip ettiklerini belirtti. Boğazın uluslararası statüsüne vurgu yapan Trump, "Bu konuyu inceliyoruz ve gelişmelerden haberdarız. Ücretli geçiş istemiyoruz, orası uluslararası bir su yoludur. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tahran'ı askeri açıdan mağlup ettiklerini iddia eden Trump, müzakere sürecinin devam ettiğine işaret ederek, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi. İran limanlarına yönelik uygulanan deniz ablukasının da son derece etkili bir şekilde yürütüldüğünü belirten Trump, donanmanın bölgede başarılı bir görev icra ettiğini kaydetti. Trump, Amerikan güçlerinin onayı olmadan hiçbir geminin İran limanlarına giriş veya çıkış yapamadığını savundu.

Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbetine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, bu materyali ABD'nin teslim alacağını aktardı. Söz konusu uranyuma ihtiyaçları olmadığını ve büyük ihtimalle imha edeceklerini belirten Trump, materyalin İran'ın elinde kalmasına hiçbir şekilde göz yummayacaklarını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı

Tüm partiye bir çağrısı var! Mansur Yavaş 'butlan' sessizliğini bozdu
Şampiyonluk gelince hüngür hüngür ağladı

Dakika 88. olunca hüngür hüngür ağladı
Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bertuğ Yıldırım baba oluyor! Eşi karnı burnunda poz verdi

Genç çiftimizden müjdeli haber! Binlerce beğeni aldı
Arda Turan Beşiktaş için son sözünü söyledi

Beşiktaş için son sözünü söyledi