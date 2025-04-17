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Trump, Fed Başkanı Powell'ın Görevine Son Verilmesini Talep Etti

Trump, Fed Başkanı Powell'ın Görevine Son Verilmesini Talep Etti
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ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmede geç kaldığını belirterek işine son verilmesi gerektiğini savundu. Trump, Powell'ın açıklamalarını eleştirerek hızlı bir aksiyon alınması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda 'çok geç kaldığını' belirterek, işine son verilmesini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda 'çok geç kaldığını' kaydederek, işine son verilmesini istedi. Trump, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını 7'nci kez düşürmeye hazırlanırken, Fed Başkanı'nı 'her zaman çok geç davranmak ve hatalı olmakla' suçladı.

Powell'ın dünkü açıklamalarının 'tümüyle rezalet' olduğunu aktaran Trump, ABD'nin tarifelerle 'zenginleştiğini' ve birçok ürünün fiyatının düştüğünü ifade etti. Powell'ın faiz oranlarını çok önceden düşürmüş olması gerektiğini bildiren Trump, "Powell'ın işine bir an önce son verilmeli" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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