Trump: Dolar harika durumda
ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'da basın toplantısında ABD dolarının değer kaybetmediğini ve doların durumunun harika olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini belirterek, "Dolar harika durumda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'da basın mensuplarına, ABD dolarının değerine ilişkin açıklamada bulundu. Doların fazla değer kaybettiğini düşünmediğini söyleyen Trump, "Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Dolar harika gidiyor" diye konuştu.

Trump, Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini kaydetti. Trump, "Doları bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
